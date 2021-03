Lazio, stavolta niente imbarcate: 2-1 per il Bayern. Le 4 italiane di Champions tutte a casa dopo gli ottavi

L’ultima in ordine di tempo, era anche quella su cui, che in virtù dei valori tecnici e del risultato dell’andata, ci si riponevano meno speranze, ma ciò non cambia il sunto: la Champions League 2020/21 si è rivelata una spedizione proibitiva per le italiane, che non arrivano oltre gli ottavi. All’Allianz Arena termina 2-1, con una Lazio che rispetto a due settimane fa si mostra più lucida, attenta, ordinata e propositiva. Bavaresi in vantaggio al 33′ con il rigore trasformato da Robert Lewandowski. Il raddoppio arriva al 73′, con Choupo-Moting dopo poco dal suo ingresso in campo. Sotto di due gol, la Lazio non si sfalda, continuando mostrare buone trame di gioco. All’82’ i biancocelesti accorciano le distanze con Parolo, che insacca di testa una bella punizione di Pereira. Nel finale con una fiammata di orgoglio, i laziali vanno vicini anche al pareggio più volte.

Foto: Twitter Bayern Monaco