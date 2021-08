Tegola per Maurizio Sarri, nella gara dell’Olimpico contro lo Spezia il tecnico toscano ha perso Manuel Lazzari dopo soli 24 minuti. L’esterno biancoceleste ha chiesto il cambio dopo essere stato medicato in campo al polpaccio. Al suo posto dentro Marusic, su Lazzari seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per capire l’entità del problema.

Foto: Twitter Lazio