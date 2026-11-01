Lazio spettacolo: non era da sola in testa alla classifica da 16 anni. In panchina c’era Reja

01/11/2026 | 17:21:14

La Lazio non si ferma, batte il Cagliari 2-1 in rimonta e vola in testa alla classifica in solitaria. Gli uomini di Gattuso hanno sfruttato il passo falso dell’Inter, sconfitta nel derby, e hanno allungato di tre punti. L’ultima volta che i biancocelesti erano in testa alla classifica, l’allenatore era Edy Reja, nella stagione 2010/11 quando, dopo dieci giornate, guardavano tutti dall’alto.

Foto: Instagram Lazio