Lazio, sospiro di sollievo: Lazzari si allena già con il gruppo

Solo nella giornata di ieri, Manuel Lazzari si è sottoposto a un intervento chirurgico di osteosintesi della frattura del terzo metacarpo della mano destra. L’operazione aveva messo in allarme la piazza biancoceleste in vista della prima di campionato contro la Sampdoria, ma sono arrivate subito buone notizie: il laterale destro già oggi si è allenato insieme al resto dei compagni agli ordini di Simone Inzaghi grazie all’utilizzo di un tutore. C’è ancora qualche giorno per valutare il suo impiego dal primo minuto, ma la Lazio ha sicuramente ritrovato il sorriso: Lazzari potrebbe esordire già domenica.

Foto: twitter Lazio