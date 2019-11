Lazio, sono 23 i convocati di Inzaghi per la sfida al Lecce

La Lazio ha comunicato i convocati di Simone Inzaghi per la sfida al Lecce di oggi pomeriggio. Nell’elenco presenti sia Correa, assente in Europa League per infortunio, che Caicedo, a disposizione nonostante una condizione fisica non ottimale. Di seguito, l’elenco completo.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Vavro.

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

Foto: Lazio Twitter