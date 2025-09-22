Lazio, solo una vittoria in quattro giornate

22/09/2025 | 13:09:41

La sconfitta subita ieri pomeriggio nel derby della Capitale ha solo confermato il periodo estremamente negativo che la Lazio sta attraversando dal finale della scorsa stagione: finora una sola vittoria, contro l’Hellas, e ben tre sconfitte contro Como, Sassuolo e Roma. Le brutte notizie per i biancocelesti, però, non sono finite: durante la partita contro i giallorossi il centrocampo ha subito un durissimo colpo, con gli infortuni di Dele-Bashiru e Rovella e con le espulsioni di Belahyane, rosso diretto dopo un fallo su Koné, e di Guendouzi per proteste. Le Aquile dovranno quindi affrontare la trasferta contro il Genoa con il solo Cataldi a centrocampo, a meno che, vista la situazione di assoluta emergenza, non si decida di reinserire in lista il croato Toma Basic.

Foto: Sportitalia