Lazio, si presenta Sutalo: “Salto di qualità nella mia carriera. Gattuso? Non vedo l’ora di lavorare con lui”

27/08/2026 | 16:10:54

Josip Sutalo, nuovo difensore della Lazio, si è presentato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Le sue parole.

Sulla scelta della Lazio: “Sono davvero felice e orgoglioso di far parte di questo club. La Lazio è una grande società, con una storia importante e tutti mi hanno accolto bene, aiutandomi in questi primi giorni. Il salto di qualità nella mia carriera consiste nel passaggio a un campionato più aggressivo e più impegnativo dal punto di vista tattico e fisico. Questo sicuramente mi aiuterà a crescere come difensore centrale e migliorare alcuni aspetti del mio gioco.

Sul difensore a cui si ispira: “In passato seguivo Sergio Ramos, ma non c’è un giocatore a cui mi ispiro”.

Su Farioli e Gattuso: “A quanto pare era destino incontrare allenatori italiani. Con Farioli ho vissuto una grande stagione all’Ajax. Gattuso? Questo è il primo incontro con lui, non vedo l’ora di affrontare insieme a lui le prossime sfide”.

Su Taylor: “Bello giocare di nuovo con Taylor, un calciatore e una persona fantastica. Mi ha aiutato tanto in questi giorni”.

Foto: Sito Lazio