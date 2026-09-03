Lazio, si presenta Sutalo: “Ho una grande opportunità. Qui per migliorarmi”

03/09/2026 | 15:31:57

Josip Sutalo si è presentato al media day della Lazio. Il difensore centrale si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dall’Ajax.

Le sue partole: “Grazie a tutti per essere venuti. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita”.

Gli infortuni sono tutti traumatici. Sei pronto per giocare a Udine? “Dopo la Coppa del Mondo ho avuto 3 settimane di vacanza. Ho saltato una parte della preseason anche per colpa del polpaccio. Ora mi sento bene e sono pronto”.

Sulla Lazio: “Ho deciso di venire perché è una campionato speciale per i difensori, molto tattico e le difese sono organizzate. I difensori possono crescere bene. La Lazio mi voleva e credevo fosse una buona opportunità per dimostrare quanto valgo”.

Come ti troverai con il gioco Gattuso? “L’intensità richiesta mi ha portato a prendere un po’ di tempo per prepararmi, ma ora sono pronto. So cosa l’allenatore vuole da me e gioco come mi chiede lui. Doekhi e Provstgaard sono buoni giocatori e ci sarà una bella competizione”.

Cosa ti aspetti da questa esperienza? “La Lazio è un grande club, lo si vede anche da fuori. E da dentro ne ho avuto conferma. C’è una mentalità da grandi professionisti”.

L’Ajax vive un periodo meno florido e ora arrivi in una Lazio che deve rilanciarsi. Ti senti pronto per giocare da subito?

“Nell’Ajax c’era molta pressione, è stato un periodo difficile, ci si aspetta che si arrivi senza prima. Ho imparato molto da quell’esperienza. Sono concentrato sul campo e sulla squadra”.

Qual è il tuo obiettivo? “Voglio migliorare tanto. La Serie A è utile per i difensori. Abbiamo iniziato bene la stagione”.

Che esperienza puoi portare a questo gruppo? “Il Mondiale è un’esperienza speciale. Mi sono confrontato con grandi squadre e grandi giocatori”.

Quali caratteristiche ti porti dal calcio olandese che saranno utili? “Nell’Ajax giocavamo molto con il pallone. Costruivamo da dietro e vorrei portare questa caratteristiche. L’esperienza in Olanda mi ha portato a vivere situazioni difficili e voglio portarle con me”.

Foto: sito Lazio