La Lazio – al momento – sta conducendo per 3-0 sulla Dinamo Kiev. Ma dopo dieci minuti di secondo tempo, Marco Baroni è costretto a sostituire Patric a causa di un problema muscolare. L’allenatore biancoceleste sceglie Gila per sostituirlo. Il difensore ex Barcellona ha accusato un fastidio muscolare, nelle prossime ore sarà chiarita l’entità dell’infortunio.

Foto: Instagram Lazio