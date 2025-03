Lazio, si ferma Nuno Tavares. È a rischio per l’Udinese

Brutte notizie in casa Lazio, stasera impegnata contro l’Udinese all’Olimpico. Nuno Tavares si è fermato per un problema muscolare.

Il portoghese ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso dell’allenamento e oggi dovrebbe restare fuori dall’undici titolare di Baroni che non vuole rischiarlo in vista anche della gara di giovedì in Europa League.

Foto: sito Lazio