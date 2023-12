Brutte notizie per Maurizio Sarri nella serata dell’Olimpico di Coppa Italia. Si ferma per infortunio Gustav Isaksen. L’attaccante danese è stato costretto al cambio per un problema muscolare alla coscia che ha forzato il cambio con Felipe Anderson intorno alla mezz’ora di gioco. Isaksen si è accasciato al suolo con una smorfia di dolore dopo aver sentito una fitta alla coscia.

Foto: Sito Lazio