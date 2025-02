Problemi in casa Lazio. Al 25′ della sfida contro il Napoli, Baroni è costretto a un cambio forzato. Esce El Taty Castellanos ed entra Noslin. Problemi muscolari probabilmente per l’attaccante che ha alzato bandiera bianca. Da valutare le sue condizioni in vista delle prossime partite.

Foto: sito Lazio