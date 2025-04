Lazio, si ferma ancora Tavares: il portoghese esce in lacrime al 3′ del supplementare

Appena cominciato il tempo supplementare tra Lazio e Bodo/Glimt. Al 93′, bruttissima notizia in casa biancoceleste: Tavares esce dal campo in lacrime, nuovamente infortunato. Al suo posto entra Hysaj. L’esterno portoghese era da poco tornato per un altro problema muscolare.

Foto: sito Lazio