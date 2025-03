Lazio, si ferma anche Rovella: salta l’Udinese

Un’altra brutta notizia per la Lazio. Dopo Tavares, che dovrebbe andare in panchina stasera contro l’Udinese, si è fermato anche Nicolò Rovella per un problema al quadricipite. Un’assenza pesante in una serata fondamentale per la Lazio, in caso di vittoria i biancocelesti tornerebbero da soli al quarto posto dopo il tonfo casalingo di ieri sera della Juventus. Rovella potrebbe andare in panchina, ma non sarà tra i titolari.

Foto: sito Lazio