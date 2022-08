Lazio show: magia di Luis Alberto, prodezza di Pedro, Inter abbattuta (3-1)

La Lazio si impone 3-1 contro l’Inter all’Olimpico. Un primo tempo molto fisico, con grande intensità ma priva di grandi emozioni. Tutto questo fino al minuto 40, quando Milinkovic-Savic pesca Felipe Anderson che, completamente dimenticato dalla difesa nerazzurra, di testa batte Handanovic. Nella ripresa partono forte biancocelesti che sfiorano il gol del raddoppio con Immobile, ma è l’Inter a trovare il guizzo giusto e riportare il punteggio in parità con Lautaro Martinez. I nerazzurri prendono coraggio e, appena un minuto dopo, sfiorano il vantaggio con Dumfires. Ma sarà la Lazio a riportarsi in vantaggio con un’autentica prodezza di Luis Alberto che da fuori area lascia partire un bolide che, con la deviazione di Barella, si insacca all’incrocio dei pali non lasciando scampo a Handanovic. Questo gol toglie qualsiasi tipo dubbio e di equivoco sul futuro del Mago, che ancora oggi è partito dalla panchina ma ha trovato una gemma incredibile che pone fine a qualsiasi disquisizione di mercato. Il colpo del definitivo ko è arrivato al 86′ quando Pedro raccoglie il pallone in area di rigore dopo un contatto dubbio Darmian-Immobile e lascia andare un gran tiro che si insacca sul secondo palo. Termina così 3-1 all’Olimpico, con la Lazio che può godersi la vetta della classifica per una notte.

Foto: Lazio Twitter