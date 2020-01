Lazio, senti Milinkovic-Savic: “In questa squadra ho una spinta in più”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste prima della festa per i 120 anni del club: “Per merito di questa squadra ho una spinta in più. Per questo riconoscimento (il premio come miglior giocatore del mese di dicembre della Serie A, ndr) voglio ringraziare i ragazzi, perché abbiamo fatto tutto insieme. La mia ragazza Nataljia? Stasera non c’è. Studia, è in Serbia”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio