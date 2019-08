Lazio, senti Inzaghi: “Soddisfatto della squadra, Caicedo rinnoverà”

Riparte la Serie A e la Lazio se la vedrà all’esordio contro la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, contro cui fino allo scorso anno i biancocelesti erano soliti disputare i derby stracittadini. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi. Queste le sue parole: “Ora bisogna azzerare tutto. Dobbiamo cercare di migliorare la classifica finale per entrare in Champions. Sono soddisfatto della squadra e sono contento per come si sono allenati in questo mese e mezzo i ragazzi. I nuovi si stanno inserendo bene. Lazzari si è inserito prima degli altri perché conosce la lingua e giocava già nel nostro campionato. Domani non ci saranno Wallace, Jony e Lukaku, che oggi si è allenato bene e conto di recuperarlo a breve. Caicedo e Leiva hanno svolto l’intera seduta, ho avuto riscontri positivi. Ho dei dubbi su chi far giocare come play. Possono giocarci Leiva, Parolo oppure Cataldi come ho provato ieri. Lazzari ha dato grandissima disponibilità, ma devo valutare. Partiamo un po’ dietro per tutti, ma sono sicuro che alla fine saremo lì a giocarci i posti che contano. Sul mercato vediamo se ci sarà la possibilità di fare qualcosa per il reparto avanzato che ci farà migliorare, altrimenti rimarremo così. Probabilmente Caicedo prossima settimana rinnoverà il contratto e questa faccenda mi premeva tanto. Sono stato un giocatore e so che non è facile rimanere col contratto in scadenza. Poi ci sono Adekanye e Anderson che in questo mese e mezzo mi hanno colpito. Hanno lavorato bene. Milinkovic se domani mi darà garanzie penso che possa partire dal 1′. Vavro è in ballottaggio con Luiz Felipe. Sono soddisfatto di Vavro, è un ragazzo che chiede ed è molto intelligente. Accorcia molto bene in avanti, poi chiaramente ha il problema della lingua italiana. Esordire a Marassi non sarà semplice, ci sarà un ambiente caldo. Dovremo fare una partita da Lazio perché vogliamo iniziare bene“.

Foto: twitter ufficiale Lazio