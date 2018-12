Lazio, scatta il ritiro fino alla gara con la Samp. Il comunicato

Dopo i recenti risultati non certo positivi, scatta il ritiro per la Lazio. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso: “La S.S. Lazio comunica che, al termine dell’allenamento di domani, martedì 4 dicembre, la prima squadra effettuerà un ritiro presso il Centro Sportivo di Formello fino a sabato 8 dicembre, giorno in cui è in programma la partita casalinga di campionato contro la Sampdoria”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio