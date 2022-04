Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali

La Lazio con l’obiettivo di superare la delusione per la sconfitta nel derby, il Sassuolo per dar continuità all’ottimo momento di forma e tenere vive le flebili speranze europee: sono tanti i temi che si intrecciano nella sfida fra le due squadre, che andrà in scena quest’oggi alle ore 18. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi.

Foto: Twitter Lazio