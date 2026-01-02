Lazio, Sarri dirige l’allenamento a pochi giorni dall’intervento al cuore

02/01/2026 | 17:00:00

Maurizio Sarri è già in pista. I canali social della Lazio testimoniano infatti, con tanto di foto, il ritorno in allenamento dell’allenatore, che nei giorni scorsi si è sottoposto, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico Tor Vergata. “Comandante on the pitch”, è questa la didascalia scelta dalla società biancoceleste per il ritorno dell’allenatore. Sarri, nel weekend sfiderà il “suo” Napoli, e sarà regolarmente in panchina seguire una sfida mai banale per lui.

