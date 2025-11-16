Lazio, Rovella decide di operarsi per risolvere la pubalgia

16/11/2025 | 10:35:57

In casa Lazio arriva una decisione importante. Nicolò Rovella si opera. La terapia conservativa per risolvere la pubalgia non ha funzionato: doveva rientrare gradualmente in gruppo, ma in questi giorni il fastidio è tornato a tormentarlo. Adesso l’intervento sembra quasi scontato. Il giocatore aveva scartato quest’ipotesi dopo essersi fermato nel derby contro la Roma a fine settembre. Ora si sentiva meglio, sperava anche di riuscire a tornare tra i convocati nella prossima partita contro il Lecce. Ma purtroppo il fastidio è tornato e l’operazione è a questo punto una soluzione per ridurre i tempi di recupero.

Foto: X Lazio