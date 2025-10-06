Lazio, Rovella decide di non operarsi: sceglie la terapia conservativa

06/10/2025 | 21:07:48

Aggiornamenti in casa Lazio in merito alle condizioni di Nicolò Rovella. Il centrocampista di Sarri ha deciso di non operarsi. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, Rovella, alle prese con la pubalgia, ha preso la decisione di proseguire il percorso riabilitativo con la terapia conservativa. Aveva iniziato questo programma due settimane fa, dopo il derby contro la Roma in cui era uscito nel primo tempo proprio a causa di questo problema fisico.

Foto: sito Lazio