Lazio-Roma, tensione prima del derby: lancio di fumogeni e petardi

Momenti di tensione fuori dall’Olimpico prima di Lazio-Roma. Stando quanto riportato dal Corriere di Roma, c’è stato qualche momento di tensione per l’esplosione di numerose bombe carta e petardi sia nella zona di ponte Milvio sia a ponte Duca d’Aosta di fronte all’obelisco proprio nei pressi dello stadio Olimpico. Ma non solo. Le due tifoserie sono venute a contatto tra la Tribuna Tevere (occupati dai biancocelesti) e i Distinti Sud Est (per la serata occupati dai tifosi giallorossi). Ci son stati lanci di fumogeni. Adesso, fortunatamente, la situazione sembra essere ornata alla normalità.