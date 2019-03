Lazio-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Ancora poche ore e poi andrà in scena il tanto atteso derby della Capitale tra Lazio e Roma valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Simone Inzaghi dovrebbe optare per il consueto 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, Bastos, Acerbi e Radu nel pacchetto arretrato, Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic a centrocampo con Correa pronto ad agire alle spalle di Immobile. Dalla parte opposta Eusebio Di Francesco sarebbe propenso a rispondere con il 4-3-3 con Olsen in porta, Florenzi a destra, Kolarov a sinistra e il recuperato Manolas in coppia con Fazio al centro della difesa; in mezzo al campo De Rossi in cabina di regia con Pellegrini e Cristante ai suoi lati; nel tridente spazio a Zaniolo, Dzeko ed El Shaarawy. Appuntamento a domani, ore 20:30, all’Olimpico. A seguire le probabili formazioni del dell’incontro:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

Foto: Daily Star