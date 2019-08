Lazio-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo Juventus-Napoli, la seconda giornata del campionato di Serie A domani proporrà un’altra importantissima sfida, la sentitissima stracittadina tra Lazio e Roma. Simone Inzaghi dovrebbe schierarsi col consueto 3-5-2 con Strakosha tra i pali, Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic in mezzo al campo e Correa a sostegno di Immobile. Dall’altro lato Paulo Fonseca sarebbe propenso a rispondere con il 4-2-3-1: Pau Lopez in porta, Zappacosta, Mancini, Fazio e Kolarov nel pacchetto arretrato; Cristante e Pellegrini in mediana, Ünder, Zaniolo e Florenzi a supporto dell’unica punta Dzeko. Appuntamento, a partire dalle 18:00, all’Olimpico per un altro caldissimo derby. A seguire le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

Foto: Daily Star