Lazio-Roma: le formazioni ufficiali

Il derby della Capitale è l’anticipo di lusso della 18a giornata di Serie A. Una partita con tanti temi, che può essere, come sempre, da svolta per la vincitrice. Primo derby a Roma in assoluto senza tifosi, la scorsa stagione si riuscì a giocarli entrambi con il pubblico.

Queste le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.

Foto: Daily Star