Lazio-Roma, i convocati di Sarri
20/09/2025 | 21:18:54
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha stilato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro la Roma, in programma alle ore 12:30.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Guendouzi, Pinelli, Rovella;
Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni
