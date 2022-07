Lazio, Roma e Fiorentina le tre sorelle in Europa. Chi sta investendo di più sul mercato

Lazio, Roma e poi Fiorentina, in rigoroso ordine di classifica sono loro le squadre che andranno a disputare le prossime due competizioni europee dopo la Champions. Le due romane in Europa League, i viola, cinque anni dopo l’ultima volta, tornano in Europa e affronteranno la Conference League, tanto cara alla Roma di Mourinho.

Le tre società seppur con un modus operandi differente si sono tuffate sul mercato per cercare di consegnare ai tre allenatori una squadra competitiva sia in Italia, per confermarsi e in Europa per stupire. Al momento i nomi che hanno infiammato le piazze sono: Matic per i giallorossi, Romagnoli per i biancocelesti e poi Jovic per i viola. Tre colpi in tre reparti differenti necessari per rifondare la squadra.

La Lazio di Sarri al momento è quella che più di tutte ha subito una trasformazione sul mercato. I reparti difensivi sono quelli che hanno visto un via vai di calciatori. Hanno salutato: Strakosha, Reina, Luiz Felipe e Lucas Leiva. Questi sono stati sostituiti con Casale e Romagnoli, con quest’ultimo che in settimana svolgerà le visite mediche e poi aspettano l’arrivo ormai imminente di Maximiano per il ruolo di primo portiere e Provedel come vice. Dopo Cancellieri arrivato dal Verona, anche Marcos Antonio, che sarà l’erede naturale di Leiva è arrivato in ritiro. Ora Sarri aspetta gli ultimi colpi in entrata, ma le sue richieste sono state accontentate, con una squadra, ora, sempre più a sua immagine.

Dall’altra parte del Tevere invece, i giallorossi di Mourinho, hanno investito in Matic, uomo fidato dello special, per rinforzare il centrocampo. Hanno acquistato Svilar come portiere per il futuro prossimo e hanno puntato sul nazionale turco Celik. Il terzino sarà un rinforzo importante per Mourinho. Zaniolo sta un pò rallentando il mercato in uscita, mentre i tifosi sognano Dybala.

Per ultima la Fiorentina che si rituffa in una competizione europea a distanza di anni, a confermare l’emozione anche Barone che nei giorni scorsi ha dichiarato: “Con l’Europa possiamo trattare un altro tipo di calciatori”, detto fatto. Sono arrivati Dodo, Gollini, Mandragora e soprattutto Luka Jovic dal Real Madrid. Una squadra che ora può sognare in una competizione, la Conference che ha saputo regalare gioie immense alla Roma lo scorso maggio. Insomma anche Italiano è pronto per una stagione emozionante.