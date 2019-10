Lazio, rimonta show: da 0-3 a 3-3 con l’Atalanta! Doppietta di Immobile

Termina con uno scoppiettante 3-3 il primo anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico va in scena una gara al cardiopalma tra Lazio e Atalanta. Primo tempo travolgente dei nerazzurri di Gasperini, con Muriel (doppietta) e Gomez non lasciano scampo ai biancocelesti e portano la sfida all’intervallo sul punteggio di 3-0. Nella ripresa, però, ecco la reazione degli uomini di Inzaghi, che rimontano clamorosamente il triplo svantaggio grazie ai due gol di Immobile (entrambi dal dischetto, l’ultimo al 92′) e alla fiammata di Correa. Al triplice fischio è 3-3, con tanti rimpianti per la Dea.

Sabato 19 ottobre

15:00 Lazio-Atalanta 3-3 (Immobile 2, Correa – Muriel 2, Gomez)

18:00 Napoli-Verona

20:45 Juventus-Bologna

Domenica 20 ottobre

12:30 Sassuolo-Inter

15:00 Cagliari-Spal

15:00 Sampdoria-Roma

15:00 Udinese-Torino

18:00 Parma-Genoa

20:45 Milan-Lecce

Lunedì 21 ottobre

20:45 Brescia-Fiorentina

CLASSIFICA: Juventus 19; Inter 18; Atalanta 17; Napoli 13; Roma, Lazio 12; Cagliari, Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma, Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal, Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3.

Foto: Twitter ufficiale Lazio