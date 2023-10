Lazio, provvidenza Immobile supera la Viola all’ultima curva, ora l’esame Bologna

Chi poteva pensarci se non il capitano, l’uomo circondato da moltissime voci sul suo addio dopo le sue recenti interviste, a decidere una gara che sembrava destinata a finire 0-0. La Lazio conquista 3 punti fondamentali in uno scontro diretto con la Fiorentina e blocca il balzo degli uomini di Italiano al quarto posto, dopo che i toscani avevano disputato un’ottima prima frazione con tanto di rete annullata a Beltran e palo dello stesso argentino, che per un nulla non ha trovato la terza rete in una settimana. Il capitano biancoceleste subentra al posto del Taty Castellanos e si prende la responsabilità del penalty causato dalla parata di Milenkovic, superando un Terracciano impeccabile. Con questo successo la squadra di Sarri vola a -4 dal quarto posto, ma venerdì c’è un altro test molto complicato. La prossima squadra sul cammino dei capitolini infatti sarà il Bologna al Dall’Ara, squadra in ottima salute che dista un solo punto proprio dalla Lazio, sarà un altro scontro diretto per vedere chi potrà giocarsi le sue carte per provare a centrare l’Europa a fine stagione. Il turno in casa del felsinei sarà fondamentale per entrambe le formazioni, dal momento che il calendario presenta ben due confronti tra 4 compagini nelle prime 6: la Juventus andrà a Firenze, mentre a Bergamo Scamacca e compagni attendono l’arrivo dell’Inter di Inzaghi. Un successo nell’anticipo del venerdì metterebbe pressione a quelle davanti, permettendo un aggancio al quinto posto in caso di vittoria dei rossoblù, mentre la Lazio entrerebbe prepotentemente tra le prime 4.

Foto: Screen Instagram Lazio