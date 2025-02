Lazio, Provstgaard è arrivato in città

Oliver Provstgaard si appresta a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il difensore è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Fiumicino per iniziare la sua nuova avventura in maglia biancoceleste. Domani mattina si sottoporrà ai test medici con la Lazio, prima della firma sul contratto.

Foto: Instagram Provstgaard