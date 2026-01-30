Lazio, problema muscolare per Zaccagni. Salta il Genoa. La nota
30/01/2026 | 19:58:22
Defezione dell’ ultimo momento per la Lazio, non avrà il capitano Mattia Zaccagni per la sfida al Genoa.
La nota: “Mattia Zaccagni non sarà disponibile per la partita a causa di un problema muscolare accusato nel corso della rifinitura, a carico del muscolo obliquo dell’addome. Il calciatore siederà comunque in panchina per rimanere vicino alla squadra”, si legge nella nota diffusa dalla società.
Foto: sito Lazio