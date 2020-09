Lazio, prima vittoria stagione contro il Padova. Reina para un rigore

E’ arrivato questo pomeriggio il primo successo della Lazio di Simone Inzaghi in ritiro ad Auronzo di Cadore. I capitolini hanno vinto 1-0 seppur con qualche difficoltà la gara contro il Padova, squadra di Serie C anche grazie a Pepe Reina che alla sua prima gara da titolare para un rigore a Ronaldo sul parziale di 0-0. Il vantaggio arriva nel finale con la deviazione sfortunata di Fazzi che chiude in autogol su punizione di Luis Alberto.

Foto: