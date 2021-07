Lazio, presentata ufficialmente la squadra. Sarri e Lotito in coro “Grazie ai tifosi”

È in corso ad Auronzo di Cadore la presentazione della nuova Lazio. Durante l’evento hanno parlato, finora, il tecnico Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito. Di seguito le loro dichiarazioni.

Sarri:

“La sensazione è bella, devo ringraziare le persone che sono tutti i giorni qui insieme a noi. Allenare con questo entusiasmo è molto bello. Mi sento sinceramente a casa per l’accoglienza dei tifosi, della societá e per la disponibilità di questo gruppo che mi ha entusiasmato. Ho visto un gruppo che e applicato e si impegna al massimo e per il momento questo mi basta e avanza”.

Lotito:

“Voglio fare innanzitutto un ringraziamento ai tifosi che ci danno la forza e che non hanno mai fatto mancare la loro presenza qui, mi auguro che questo riaccada presto anche allo stadio. La forza del club dipende da voi, dal coinvolgimento empatico che si costruisce tra voi e la squadra. E’ il 14esimo anno qui ad Auronzo, ci sentiamo a casa, i cittadini ci accolgono come fossimo parenti e questo ci consente di lavorare con serenità e soprattutto con concentrazione. Il mister è il nostro valore aggiunto, bisogna sostenerlo per fare sempre meglio, la Lazio puó e deve fare sempre meglio. Voi siete i tifosi della Lazio e questo deve emergere, come emerge nel nostro staff e nei calciatori. Dopo 14 anni troviamo sempre nuove energie, stiamo pensando di fare una casa della Lazio qui ad Auronzo!”.

Foto: Twitter Lazio