Lazio, presentata la nuova maglia per la stagione 2020-2021

Attraverso una nota sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Lazio ha svelato stamane le maglie per la stagione 2020/21. Divisa classica per le sfide casalinghe mentre la modifica è stata effettuata per le gare in trasferta: blu scuro con uno stile che riprende la maglia home. Completo rosso infine per i portieri. Ecco la foto.