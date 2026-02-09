Lazio, presentata la documentazione del progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio. La nota

09/02/2026 | 17:14:13

La Lazio ha presentato al Comune di Roma, il progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio. Lo comunica in una nota stampa il Comune di Roma Capitale: “Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Ss Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021). Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l’iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare”.

Foto: sito Lazio