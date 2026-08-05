Lazio, poker all’Ostiamare: una doppietta a testa per Ratkov e Zaccagni
05/08/2026 | 19:55:08
La Lazio supera con quattro reti l’Ostiamare, doppiette di Ratkov e Zaccagni, in particolare l’attaccante serbo continua a mettersi in mostra, è al suo sesto gol in questo precampionato. Due gol anche dell’esterno nel 4-0 finale.
LAZIO (4-3-3): Motta (60′ Renzetti); Lazzari (60′ Marusic), Bordon (60′ Doekhi), Romagnoli (60′ Provstgaard), Floriani Mussolini (60′ Pedraza); Farcomeni (60′ Dele-Bashiru), Galassi (60′ Rovella), Belahyane (60′ Taylor); Serra (60′ Cancellieri), Ratkov (84′ Sana Fernandes), Noslin (60′ Zaccagni). A disp.: Mandas, Dia. All.: Gattuso.
OSTIAMARE (4-3-3): Vertua (46′ Morlupo); Tesauro, Piroli (60′ Vagnoni), Giordani, Castaldo (60′ Vianni); Spinosa (84′ Ferrari), Gerbaudo (77′ Marrali), Donsah (46′ Buono); Badje (46′ Parigini), Tonin (60′ Brosco), Carbone (46′ D’Andrea). A disp.: Fabiano, Mohamed, Korosa, Menichelli, Mirra, Galastri, Prette. All.: D’Antoni