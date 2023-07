Lazio, poker alla Triestina: gol di Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri

Buona prova della Lazio che, nell’amichevole odierna, travolge la Triestina con un poker: reti di Luis Alberto, Immobile, Zaccagni e Cancellieri. Maurizio Sarri schiera inizialmente i titolarissimi. In porta c’è Provedel, in difesa spazio a Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. A centrocampo ci sono Vecino, Cataldi e Luis Alberto mentre Pedro e Zaccagni agiscono ai lati di Immobile. Nella ripresa, ovviamente, girandola di cambi per dare spazio a tutti. Una buona prova quella offerta dai biancocelesti, che continuano a mettere minuti nelle gambe in vista delle prossime uscite.

Foto: Twitter Lazio