Lazio, Pedro e Vecino in gruppo. Affaticamento per Lazzari: il report

09/09/2025 | 21:00:30

La Lazio ha aggiornato sulle condizioni dei giocatori dopo la seduta odierna di allenamento, ecco cosa filtra: “Nella seduta odierna hanno lavorato regolarmente in gruppo Vecino e Pedro. Patric e Marusic hanno svolto un lavoro specifico, così come Rovella e Zaccagni, reduci dagli impegni con la Nazionale. Lazzari si è sottoposto esclusivamente a terapie fisioterapiche per un affaticamento al polpaccio destro. È previsto un nuovo controllo nella giornata di lunedì”.

Foto: Instagram Lazio