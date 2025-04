Lazio-Parma di sabato verso il rinvio. La situazione

Lazio–Parma in programma sabato sera verrà quasi sicuramente rinviata. Possibile slittamento di 48 ore, da sabato a lunedì prossimi, in giornata la decisione definitiva, ma non dovrebbero esserci sorprese. I funerali del Papa fissati per sabato e l’arrivo di capi di Stato da tutto il mondo rendono inevitabile questa decisione che dovrebbe essere estesa a tutte le partite in programma quel giorno nel Lazio per motivi di ordine pubblico.

Foto: Twitter Serie A