Lazio, parla Tare: “Milinkovic-Savic? Se dovessero arrivare proposte indecenti…”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto telefonicamente in occasione del premio Colantuoni-De Rosa a Camaiore. Il dirigente biancoceleste ha parlato anche del futuro di Milinkovic-Savic, sul quale c’è sempre il Psg: “Se resta? Non è difficile rispondere a questa domanda: ha prolungato il contratto pochi mesi fa. Poi, nel mondo di oggi, se dovessero arrivare delle proposte indecenti, potremmo prenderle in considerazione, ma il giocatore e la società sono contenti di proseguire assieme. Inzaghi? Fa parte della storia della Lazio, non è stato una mia scoperta. Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme e di sceglierlo come allenatore assieme al presidente Lotito. In lui abbiamo visto qualcosa di interessante: è stato bravo a dimostrare che ci avevamo visto giusto”, ha concluso Tare.

Foto: Twitter ufficiale Lazio