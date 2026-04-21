Lazio, ovazione per Sarri nell’allenamento aperto pre-Atalanta

21/04/2026 | 11:33:48

Festa per Maurizio Sarri all’allenamento aperto della Lazio. La seduta di vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta ha visto i primi cori rivolti tutti al tecnico Maurizio Sarri, che ha guidato il gruppo insieme al capitano Mattia Zaccagni. Il tecnico si è girato verso la tribuna ringraziando e applaudendo per il sostegno di tutti i presenti, pronti a sostenere la squadra anche nel pomeriggio a Fiumicino. Il tecnico interverrà in conferenza stampa alle ore 13 per presentare la partita contro la squadra di Palladino.

Foto: sito Lazio