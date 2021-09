Quest’oggi, intorno alle ore 15, andrà in scena l’ultimo atto del caso tamponi che riguarda la Lazio. Della vicenda se ne discuterà a Roma al Collegio di garanzia del CONI. Qui, Franco Frattini emetterà il verdetto sui ricorsi del presidente Claudio Lotito, inibito per 12 mesi, del club, multato per 200 mila euro, e dei medici squalificati per un anno.

Foto: Twitter Lazio