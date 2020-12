Lazio, nuovo record per Immobile: 8 partite consecutive con gol

Ciro Immobile non ha intenzione di fermarsi, con la Lazio che sorride e si gode il suo bomber. L’attaccante biancoceleste, con il gol di oggi contro lo Spezia, ha raggiunto un nuovo record: a segno per otto partite consecutive; mentre nella scorsa stagione si fermò a sette. Immobile inoltre – come raccolto da Opta Paolo – ha raggiunto Montella nella classifica dei migliori marcatori in Serie A, in 34ª posizione con 141 reti.

Foto: twitter uff Lazio