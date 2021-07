Lazio, presentata la nuova divisa da trasferta: “Domina il bianco”

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ha presentato la propria divisa da trasferta. Il colore prevalente è il bianco, come si evince anche dal messaggio lanciato dalla stessa società capitolina: “SSLazio New Away Kit. Domina il bianco”. Ecco il video.

Foto: Twitter Lazio