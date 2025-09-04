Lazio, Nuno Tavares convocato in Nazionale in sostituzione di Dalot

04/09/2025 | 14:30:25

Nuno Tavares è stato convocato in Nazionale in vista del doppio confronto contro Armenia e Ungheria valido per la qualificazione ai Mondiali. Questo il comunicato della Federazione portoghese: “Il terzino Nuno Tavares è stato convocato nella Nazionale maggiore questo giovedì per sostituire Diogo Dalot. Il nazionale, che gioca per il Manchester United, ha lamentato un fastidio muscolare ed è stato dispensato dalla “Unidade de Saúde e Performance”. Nuno Tavares, 25 anni, giocatore della Lazio, si unirà alla nazionale a Yerevan, viaggiando questo giovedì da Roma alla volta della capitale dell’Armenia”.

Foto: Instagram Serie A