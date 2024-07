Lazio, nelle prossime ore l’arrivo in ritiro di Castrovilli

Più veloce della luce. Dopo l’operazione con la Lazio che vi abbiamo anticipato in tutti i dettagli (contratto di un anno con opzione per altre due stagioni), Gaetano Castrovilli ha firmato il contratto che lo lega alla Lazio. E nelle prossime ore è atteso nel ritiro di Auronzo di Cadore per mettersi a disposizione di Marco Baroni. Foto: instagram Fiorentina