Rifinitura Lazio, non c’è Zaccagni

Oggi la squadra di mister Baroni si sta preparando per la gara di domani di Europa League contro il Viktoria Plzen. Nel gruppo della Lazio. Alla seduta si oggi non stanno prendendo parte i tre giocatori infortunati e che quindi saranno assenti alla sfida di domani sera, ovvero Mattia Zaccagni, Valentin Castellanos e Elseid Hysaj. Lavoro a parte rispetto al resto del gruppo per Dele-Bashiru, mentre Adam Marusic ha lavorato col resto dei compagni.

Foto: Lazio instagram