Lazio-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

La 19a giornata della Serie A ci offre tantissimi big match. Uno di questi è certamente Lazio-Napoli, in programma domani alle ore 18 all’Olimpico. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Inzaghi schiera il possibile undici titolare, con Strakosha tra i pali, in difesa Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Centrocampo con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti Caicedo (favorito su Correa) con Immobile. Gattuso deve fare a meno di Meret, Koulibaly e Mertens, tra gli altri. In porta va Ospita, davanti a lui Hysaj, Manolas, Di Lorenzo (ancora in vantaggio su Luperto) e Mario Rui. A centrocampo Fabiàn vertice basso, con Allan e Zielinski ai suoi lati. In attacco si va verso la conferma del tridente con Callejon a destra, Insigne a sinistra e Milik al centro.

LAZIO-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattusp

Foto: Twitter ufficiale Napoli