Lazio-Napoli, le curiosità: i biancocelesti sono la squadra con più espulsioni in campionato

04/01/2026 | 11:28:22

Alle 12:30 il match tra Lazio e Napoli.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 77 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma: 32 vittorie biancocelesti, 25 pareggi e 20 vittorie del Napoli.

-La Lazio non perde contro il Napoli da 6 gare ufficiali tra Serie A e Coppa Italia: 4 vittorie e 2 pareggi.

-La Lazio è la squadra con più espulsioni subite: 5.

-Il Napoli invece è tra le squadre che non hanno ancora ricevuto espulsioni.

-Tra Maurizio Sarri ed Antonio Conte sarà il terzo incontro ufficiale: due vittorie per il tecnico biancoceleste.

Foto: Wikipedia